Μια τετραμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιφέρεια του Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεγκ Γκριγκόροφ.

«Το βράδυ ο εχθρός στοχοθέτησε μια πολυκατοικία στο χωριό Τσερνέστσινα, στην κοινότητα της Κρασνοπίλια, με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος επίθεσης», έγραψε ο Γκριγκόροφ στο Telegram.

Όπως ανέφερε, «ένα ζευγάρι με τα δύο μικρά παιδιά του ζούσε σ’ αυτό το σπίτι. Δυστυχώς κανένας δεν κατάφερε να διαφύγει». Οι διασώστες ανέσυραν από τα ερείπια τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων – των γονιών και των γιων τους, ηλικίας 6 και 4 ετών.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ευρεία νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας με εκατοντάδες drones και πυραύλους σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Στο Κίεβο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 12 ετών, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Η Μόσχα εξαπέλυσε την επίθεση στην περιφέρεια του Σούμι αφού τον Απρίλιο απώθησε τις ουκρανικές δυνάμεις από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, τμήμα της οποίας βρισκόταν υπό ουκρανικό έλεγχο από το καλοκαίρι του 2024.

Παράλληλα, οι πιο σφοδρές μάχες συνεχίζονται στην ανατολική Ουκρανία. Ο ρωσικός στρατός, που από το 2022 έχει εξαπολύσει εκτεταμένη εισβολή, εντείνει την προέλασή του απέναντι σε έναν αντίπαλο με λιγότερες δυνάμεις και ανεπαρκή εξοπλισμό.

Συνολικά, οι δυνάμεις του Κρεμλίνου ελέγχουν περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη πίεση στο μέτωπο.