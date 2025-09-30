Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τα μέλη της αποστολής Global Sumud Flottilla να σταματήσουν την πορεία τους και να αποδεχθούν μία από τις προτάσεις για ασφαλή παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρουν.

Όπως τόνισε, η επιλογή τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σε επίσημη δήλωσή της, η Μελόνι σημείωσε ότι το σχέδιο Τραμπ αποτελεί μια ελπίδα για συμφωνία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο, να ανακουφίσει τον παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό και να συμβάλει στη σταθεροποίηση της περιοχής.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως η ισορροπία αυτή είναι εύθραυστη και ότι «ένα πάτημα μπορεί να δοθεί ακριβώς από την προσπάθεια του στολίσκου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ». Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να σταματήσει η αποστολή και να δεχθεί την ασφαλή μεταφορά της βοήθειας μέσω εναλλακτικών διαύλων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κατέληξε επισημαίνοντας ότι κάθε άλλη επιλογή ενδέχεται να αποτελέσει πρόφαση για παρεμπόδιση της ειρήνης, να οξύνει τη σύγκρουση και τελικά να πλήξει τον πληθυσμό της Γάζας, που είναι και ο αποδέκτης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όπως δήλωσε, «είναι η ώρα της σοβαρότητας και του αισθήματος ευθύνης».