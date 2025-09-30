Σαφή αποδοχή αλλά έντονο σκεπτικισμό καταγράφει νέα δημοσκόπηση στο Ισραήλ σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με έρευνα των Nimrod Nir και Gayil Talshir από το Ινστιτούτο Agam και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, που δημοσίευσαν οι Times of Israel, το 71% των Ισραηλινών τάσσεται υπέρ του αμερικανικού πλαισίου. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η αποδοχή ανάμεσα στους Άραβες πολίτες του Ισραήλ, με το ποσοστό να φτάνει το 93%.

Παρά την ευρεία στήριξη, ωστόσο, μόλις το 12% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το σχέδιο έχει υψηλές πιθανότητες υλοποίησης ή βεβαιότητας επιτυχίας.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης τις αντιδράσεις στην αιφνιδιαστική συγγνώμη που απηύθυνε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ, μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα που είχε στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Οι απόψεις εμφανίζονται διχασμένες: περίπου οι μισοί Ισραηλινοί συμφωνούν με την κίνηση, εκτιμώντας τη στρατηγική σημασία του Κατάρ για την ειρήνευση και την ενίσχυση των σχέσεων με τα γειτονικά κράτη. Αντιθέτως, οι ψηφοφόροι της δεξιάς πτέρυγας εκφράζουν σε μεγάλο ποσοστό τη δυσαρέσκειά τους για την κίνηση αυτή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 847 ενηλίκων πολιτών, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±4,2%.