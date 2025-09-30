Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθορίσει τους νέους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2035 και το 2040 πριν από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 τον Νοέμβριο στη Βραζιλία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η δέσμευση αυτή έρχεται αφότου η ΕΕ έχασε την προθεσμία του ΟΗΕ να καταθέσει τους στόχους εντός του μήνα, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως η Κίνα, που ανταποκρίθηκαν εγκαίρως.

«Πριν από την COP30 στο Μπελέμ, θα θέσουμε τους στόχους NDC για το 2035 και το 2040», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στις Βρυξέλλες. Οι στόχοι αυτοί, γνωστοί ως εθνικά καθορισμένες συνεισφορές, αποτελούν τον βασικό μηχανισμό με τον οποίο οι χώρες δεσμεύονται απέναντι στη διεθνή κοινότητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναγνώρισε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και πραγματισμό. «Ο κόσμος έχει αλλάξει. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι σφοδρός και όχι πάντα δίκαιος. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερο πραγματισμό, όμως συνεχίζοντας την πορεία, παρέχουμε ασφάλεια για τους εργαζομένους, σαφήνεια για τις επιχειρήσεις και σιγουριά για τους επενδυτές», τόνισε.

Η Φον Ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει προσηλωμένη στους κλιματικούς της στόχους, ενώ οι Βρυξέλλες εργάζονται για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση των επιχειρήσεων στη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας και την ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να απολαμβάνουν φθηνότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Ωστόσο, οι πολιτικές πιέσεις παραμένουν έντονες. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τις οικονομίες να επιβραδύνουν και την Ευρώπη να δίνει προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, αρκετά κράτη-μέλη έχουν ζητήσει από την Κομισιόν να μετριάσει την πράσινη ατζέντα της.

Οι συνομιλίες της COP30 στο Μπελέμ αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι μεγάλες οικονομίες θα συνεχίσουν με συνέπεια τις δεσμεύσεις τους. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα έχει καταλήξει σε συμφωνία έως τότε. Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία έχουν ζητήσει να συζητηθούν οι στόχοι σε σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου, αφήνοντας περιορισμένα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση και έγκριση των σχεδίων.

«Δεν ξέρω αν θα είμαστε εγκαίρως για το Μπελέμ, απλώς δεν ξέρω. Εξαρτάται από πολλά, πολλά στοιχεία τώρα», παραδέχθηκε υψηλόβαθμος Πολωνός αξιωματούχος, αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.