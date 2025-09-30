Ο Ταγίπ Ερντογάν εγκωμίασε τις «προσπάθειες και την ηγεσία» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά την εξασφάλιση της στήριξης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ειρηνευτική πρόταση υπό αμερικανική αιγίδα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από συνομιλίες Τραμπ – Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, παρουσιάστηκε ένα σχέδιο 20 σημείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, αφοπλισμός της Χαμάς και συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης υπό διεθνή εποπτεία.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν η Χαμάς θα αποδεχθεί τη συμφωνία. Ο Ερντογάν δήλωσε: «Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός». Η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, την περασμένη εβδομάδα, ήταν η πρώτη εδώ και έξι χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο X, ο τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία, «με στόχο να εγκαθιδρυθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη αποδεκτή από όλα τα μέρη».

Η Άγκυρα έχει ταχθεί σταθερά κατά των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, τις οποίες χαρακτηρίζει «γενοκτονία». Έχει διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, ζητήσει διεθνή δράση κατά του Νετανιάχου και επιμείνει στην εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.

Πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι ο υπουργός Χακάν Φιντάν συζήτησε τηλεφωνικά την πρόταση Τραμπ με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Ιορδανία.