Οι ΗΠΑ απέστειλαν στη Δανία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη την 1η και 2α Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί υπερπτήσεις drones πάνω από τη Δανία, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της επικείμενης συνόδου. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους προς την Κοπεγχάγη.

«Είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες που οι ΗΠΑ στηρίζουν επίσης τη Δανία» με την αποστολή αυτού του εξοπλισμού, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Αύξηση συναγερμού

Η Δανία αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις στην πορτοκαλί βαθμίδα απέναντι στον κίνδυνο σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική στρατιωτική ομάδα βρίσκεται στη Δανία για «να μοιραστεί την εμπειρία» της στην αντιμετώπιση των ρωσικών drones με κοινές ασκήσεις, μετά τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών πτήσεων drones επάνω από την σκανδιναβική χώρα.

Φόβοι για ενεργειακή επάρκεια

«Φοβόμαστε ότι τελικά κάποιος θα απειλήσει την τροφοδοσία μας σε ενέργεια και μία χώρα χωρίς ενεργειακή τροφοδοσία είναι μια χώρα που δεν λειτουργεί», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο δανός υπουργός Ενέργειας Λαρς Ααγκαρντ διευκρινίζοντας ότι η αύξηση του επιπέδου συναγερμού θα μεταφρασθεί σε αυξημένη επιτήρηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και περιορισμούς στην πρόσβαση.

Θύμα υβριδική επίθεσης

Η Δανία υπήρξε πρόσφατα θύμα υβριδικής επίθεσης με τις επαναλαμβανόμενες πτήσεις επάνω από τα αεροδρόμιά της – ειδικά το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το μεγαλύτερο της βόρειας Ευρώπης, έκλεισε για πολλές ώρες – και επάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις άγνωστης ταυτότητας drones.

Η Κοπεγχάγη υποστηρίζει ότι πρόκειται για ρωσικά drones και η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και αυτή είναι η Ρωσία».

Απαγόρευση πτήσεων

Για να εγγυηθεί της ασφάλεια της ευρωπαϊκής συνόδου που θα διεξαχθεί αύριο και την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, η κυβέρνηση της Δανίας απαγόρευσε τις πτήσεις πολιτικών drones μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.

Η τελευταία φορά που η Δανία είχε αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις ήταν τον Σεπτέμβριο 2022, μετά το σαμποτάζ κατά του αγωγού Nord Stream στη Βαλτική.