Ο Λορέν Μορόν διανύει την τρίτη του σεζόν με τη φανέλα του Άρη. Μία ακόμη σεζόν απαιτήσεων, έχοντας βάλει ο ίδιος ψηλά τον πήχη μετά τις επιδόσεις τού εδώ και μία διετία.

Για ακόμη μία χρονιά οι Θεσσαλονικείς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον Ανδαλουσιανόλ, πόσο μάλλον όταν είναι στα… πιτς παίκτες όπως οι Καντεβέρε και Αλφαρελά. Και η δυσκολία του Αρη στο σκοράρισμα οφείλεται εν μέρει στις επιδόσεις του 31χρονου άσσου.

Ο Ισπανός φορ μετρά τρία γκολ σε εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας από ένα σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Μία επίδοση που δεν είναι το ίδιο καλή με το ξεκίνημά του στις δύο προηγούμενες σεζόν.

Η σύγκριση ειδικά με πέρυσι είναι ενδεικτική… Ο Μορόν είχε σημειώσει τέσσερα τέρματα στις πρώτες πέντε αγωνιστικές και επτά συνολικά σε εννέα εμφανίσεις, Ολα στο πρωτάθλημα. Παρόμοια εικόνα με την πρώτη του χρονιά στον Άρη, όπου επίσης ξεκίνησε δυναμικά στο πρωτάθλημα, αν και τότε βρισκόταν ακόμα στη φάση προσαρμογής, με τέσσερα γκολ σε πέντε ματς.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διαθέτει το ένστικτο του σκόρερ, ο 31χρονος επιθετικός εμφανίζεται λιγότερο αποτελεσματικός στη δημιουργία φάσεων για τον εαυτό του, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν. Η περιορισμένη τροφοδότησή του από τους συμπαίκτες στην επίθεση εντείνει το πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο Άρης να δυσκολεύεται στο σκοράρισμα.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι επί Χιμένεθ ο Μορόν βγάλει άλλη… ζέση μέσα στο γήπεδο και οι αντιδράσεις του είναι πιο έντονες, έχοντας αρκετό χρόνο και αγώνες μπροστά του για να κινηθεί στα νούμερα που είχε τόσο πέρυσι όσο και πρόπερσι, δίνοντας παράλληλα σημαντικές βοήθειες στο σκοράρισμα.