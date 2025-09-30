Συγκλονιστικά είναι όσα λέει μέσα από τις φυλακές του Αυλώνα ο 19χρονος που σκότωσε τον 16χρονο αδελφό του με ένα ψαλίδι μέσα στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη, μετά από άγριο καυγά για μία… μπλούζα.

Ο 19χρονος σήμερα Σωτήρης, μιλώντας στο MEGA και την Κατερίνα Νώντα, ξετυλίγει το κουβάρι του στυγνού εγκλήματος που διέπραξε μπροστά στη μητέρα του, τη γιαγιά του και την κοπέλα του. Φέρνει στο μυαλό του μία σειρά από εικόνες, που στοίχισαν τη ζωή του αδελφού του και κατέστρεψαν -όπως λέει- και τη δική του ζωή. Ήταν μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 2023, όταν τα δύο αδέρφια άρχισαν να καυγαδίζουν για μία μπλούζα που είχε δανειστεί ο μικρότερος, χωρίς την άδεια του μεγάλου αδερφού του.

«Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω, σαν να είδα τον σατανά με τα μάτια μου. Έχασα τα πάντα, δεν κατάλαβα τι είχε γίνει» λέει. Ο αδελφοκτόνος μπήκε μετά από λογομαχία με τον μικρό του αδελφό στην κρεβατοκάμαρα και άρπαξε ένα ψαλίδι. Κυνήγησε τον 16χρονο μέσα στο σπίτι, μπροστά μάλιστα στα έντρομα μάτια της μητέρας, της γιαγιάς και της 20χρονης κοπέλας του. Το θύμα προσπάθησε να αμυνθεί και να κρυφτεί, αλλά δεν τα κατάφερε.

Αμέσως μετά, περιγράφει «του ανοίγω το στόμα, του κάνω ΚΑΡΠΑ. Προσπαθώ να του ανοίξω το στόμα, να του γυρίσω την γλώσσα και δεν έβλεπα ότι κάτι γίνεται. Αρχίζω και φωνάζω “φέρτε ασθενοφόρο, τι έκανα;”. Έλεγα στον αδελφό μου “είσαι καλά; Απάντησέ μου”. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα αυτό που είχε γίνει». Στο σπίτι επικράτησε πανδαιμόνιο. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, αλλά ο 16χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. «Ήμασταν δεμένα από μικρά. Τσακωνόμασταν όπως τα αδέλφια, αλλά όπως κάθε αδέλφια είχαμε αγάπη μεταξύ μας» λέει.

Ο 16χρονος δέχτηκε την επίθεση μέσα στο σαλόνι του σπιτιού και πρόλαβε να φθάσει στην κουζίνα, όπου κατέρρευσε. Η μητέρα των δύο αδελφών προσπάθησε αρχικά να αναλάβει όλη την ευθύνη, η αλήθεια όμως ξεσκεπάστηκε και ο δράστης ομολόγησε. Σχεδόν δύο χρόνια μετά δηλώνει μετανιωμένος. «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό» λέει.

Τα δύο αδέλφια ετοίμαζαν εκείνο το απόγευμα τις βαλίτσες τους για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κανείς δεν περίμενε, τα όσα συνέβησαν για μία τόσο ασήμαντη αφορμή. «Έχω τύψεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. (…) Ο χρόνος όμως δεν γυρνάει πίσω» λέει ο 19χρονος. Ο αδελφοκτόνος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών, ποινή που και ο ίδιος θεωρεί ευνοϊκή για το έγκλημα που διέπραξε. «Περίμενα ισόβια, αλλά ο πρόεδρος κατάλαβε, ότι δεν το έκανα με τη θέλησή μου. Ήταν ατύχημα» λέει.

Ο 19χρονος Σωτήρης έχει συνειδητοποιήσει, ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο. Η κάθε του μέρα περνά με τις ίδιες βασανιστικές σκέψεις, για τον τρόπο που έβαψε τα χέρια του με αίμα, για την απώλεια του αδελφού του και για την καθημερινότητά του πίσω από τα κάγκελα των φυλακών.