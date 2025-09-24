Ένας 24χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, ως ύποπτος για σειρά επιθέσεων εναντίον περαστικών και δύο αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:05 στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη. Ο 24χρονος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα που περνούσε από το σημείο, επιχειρώντας να την τραυματίσει. Άμεση ήταν η αντίδραση δύο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ που βρέθηκαν στο σημείο. Κατά την προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο 24χρονος δάγκωσε στο πόδι τον έναν αστυνομικό και χτύπησε τον άλλο στο κράνος.

Παρά την έντονη αντίσταση που προέβαλε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο σακίδιο που είχε στην κατοχή του, βρέθηκαν πέντε μαχαίρια και ακόμη ένα ψαλίδι.

Σύνδεση με προηγούμενη επίθεση και ληστεία

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε διαπράξει μία ακόμη επίθεση νωρίτερα το ίδιο βράδυ, στις 19:50, στην οδό Μάρνης. Ειδικότερα, φέρεται να επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και στη συνέχεια να τον λήστεψε, αφαιρώντας του τσαντάκι με προσωπικά έγγραφα και χρήματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, παραβίαση του νόμου περί όπλων και για βία κατά υπαλλήλων.