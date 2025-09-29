Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο με τον οποίο η Ρωσία αποκηρύσσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, όπως αναφέρεται σε κυβερνητική ιστοσελίδα.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από το ρωσικό κοινοβούλιο, το οποίο είχε ταχθεί υπέρ της αποχώρησης από τη σύμβαση. Η Μόσχα είχε επικυρώσει τη συμφωνία το 1998.

Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου, η αποκήρυξη αποτελεί απάντηση στην άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου στην επιτροπή που εποπτεύει την εφαρμογή της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων.