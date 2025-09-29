Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων και οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τον ρέφερι που θα διευθύνει την αναμέτρησή τους.

Συγκεκριμένα, ο Φρανσουά Λετεσιέ ορίστηκε να σφυρίξει το Άρσεναλ – Ολυμπιακός, με βοηθούς τους Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος θα είναι ο Ερίκ Βατεγιέ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Γερμανός Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Όταν ο Ολυμπιακός «συναντά» τον Λετεσιέ:

Ο 36χρονος Γάλλος ρέφερι έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στο δρόμο των Πειραιωτών και μάλιστα αμφότερες έχουν συνδυαστεί με νίκες.

Στις 9 Αυγούστου 2018 διηύθυνε το Ολυμπιακός – Λουκέρνη 4-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ στις 5 Απριλίου 2023 ήταν στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-1 για τα playoffs της Super League.