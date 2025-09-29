Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθούν οι δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου. Το αίτημα απευθύνθηκε στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη.

Η πρωτοβουλία του δημάρχου ήρθε ως άμεση αντίδραση στα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025. Μέσα σε λίγα λεπτά, ισχυρή νεροποντή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και περιουσίες.

Στο αίτημά του ο δήμαρχος αναφέρει: «Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν – λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων – πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά».

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι ζημιές εντοπίζονται στην αγροτική και δημοτική οδοποιία, καθώς και στο Τουριστικό Καταφύγιο Τσούτσουρα. Πρόκειται για κατολισθήσεις, αποκοπή οδικών συνδέσεων, καταστροφή οδοστρωμάτων, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών, ζημιές σε τεχνικά έργα, τοιχία αντιστήριξης και δίκτυα.

Ο δήμαρχος ζητά την άμεση κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, επικαλούμενος τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 3013/2002, ώστε να κινητοποιηθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποκατάσταση των ζημιών.