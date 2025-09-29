Ένα απίστευτο περιστατικό στο Ίλιον σημειώθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, όταν οδηγός λεωφορείου και νεαρός επιβάτης συνεπλάκησαν κατά τη διάρκεια δρομολογίου.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε λεωφορείο της γραμμής 719, που εκτελούσε το δρομολόγιο Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσης. Σύμφωνα με την περιγραφή του οδηγού, το όχημα είχε σταματήσει ώστε να προλάβει να επιβιβαστεί ένας ανήλικος που έτρεχε προς τη στάση.

Με το που μπήκε στο λεωφορείο, ο νεαρός πέταξε στο εσωτερικό κάτι παντόφλες. Ο οδηγός, όπως δήλωσε στο STAR, σηκώθηκε και του απηύθυνε παρατήρηση: «Μόλις μπήκε μέσα πέταξε κάτι παντόφλες. Σηκώθηκα και τον ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, ενώ μάλιστα τον περίμενα στη στάση».

Η αντίδραση του νεαρού ήταν έντονη, καθώς απάντησε με ύβρεις. Ο οδηγός του ζήτησε να αλλάξει συμπεριφορά, όμως, όπως κατήγγειλε, η κατάσταση κλιμακώθηκε. «Τότε ο νεαρός τον απείλησε, λέγοντάς του “μη σου δώσω καμιά μπουνιά”, τον πλησίασε και τον χτύπησε».

Από την επίθεση, ο οδηγός υπέστη σοβαρό τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα γυαλιά και ένα δόντι, ενώ τραυματίστηκε και στον αριστερό αντίχειρα.