Αποκαλυπτικό βίντεο ήρθε στο φως από το MEGA, καταγράφοντας τη δράση ενός 40χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε μετατραπεί σε φόβο και τρόμο για τις περιοχές Ίλιον και Νέο Ηράκλειο.

Ο δράστης εντόπιζε πολυκατοικίες όταν οι ένοικοί τους έλειπαν, προσέγγιζε τις εισόδους, τις οποίες άνοιγε με χαρακτηριστική ευκολία, και στη συνέχεια έμπαινε στα διαμερίσματα. Μέσα σε λιγότερα από πέντε λεπτά, αφαιρούσε χρήματα και κοσμήματα πριν εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Φρόντιζε να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ενώ κρατούσε στα χέρια του χαρτομάντηλα, ώστε – σε περίπτωση που εντοπιζόταν – να προσποιηθεί τον πλανόδιο μικροπωλητή.

Ο 40χρονος είναι γνωστός στις αστυνομικές Αρχές, καθώς από το 2010 μέχρι και το 2015 είχε διαπράξει 27 διαρρήξεις, ενώ τον τελευταίο μήνα προστέθηκαν ακόμη 5 στη δράση του. Για κάποιες από αυτές είχε οδηγηθεί στη φυλακή, ωστόσο δεν εγκατέλειψε τη δράση του.

Η σύλληψή του ήρθε όταν έγινε αντιληπτός την ώρα που αποχωρούσε από σπίτι. Αστυνομικοί τον εντόπισαν άμεσα και τον συνέλαβαν. Επάνω του – και πιο συγκεκριμένα στο εσώρουχό του – βρέθηκαν κοσμήματα και μετρητά. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.