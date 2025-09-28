Βίντεο-ντοκουμέντο με σοκαριστικό τροχαίο που έγινε στο Ίλιον τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha.

Χαρακτηριστικό της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός και της σφοδρότητας της πρόσκρουσης σε τζαμαρία καταστήματος, είναι ότι αμέσως μετά το αυτοκίνητο αναποδογύρισε. Όπως αποτυπώνεται από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Νικολάου, το αυτοκίνητο ενώ βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα, ξαφνικά καρφώνεται στο πεζοδρόμιο.

Πριν χτυπήσει δε την τζαμαρία του καταστήματος και ντελαπάρει, πρόλαβε να ξηλώσει δύο κολόνες, ένα δένδρο και να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Το γεγονός ότι δεν τραυματίστηκε κανένας σοβαρά, οφείλεται πιθανότατα στην τύχη.