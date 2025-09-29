Από σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2025, στις 23:59, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα «εμβολιασμός δενδρωδών καλλιεργειών (εσπεριδοειδή, ελιά, ακτινίδια, αμπέλια)», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών, ειδικότερα εσπεριδοειδών, ελιάς, ακτινιδιάς και αμπέλου, σε περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου προκύπτει αντίστοιχη ανάγκη.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου Άρτας και θα συμμετάσχουν 20 άνεργοι ή εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, ηλικίας 18–60 ετών, κάτοικοι του Δήμου Άρτας ή των όμορων δήμων του νομού.

Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροκτήματα συνεταιρισμών μελών του Επιμελητηρίου Άρτας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Επιπλέον, θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω:

– Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kdvm.ioannina@dypa.gov.gr.

– Συστημένης επιστολής ή ταχυμεταφοράς: ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων, 3ο χλμ Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500, τηλ.: 26510 48063.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγησή τους.

Στη συνέχεια, θα αποσταλεί ενημερωτικό e-mail στους επιλεγμένους συμμετέχοντες με οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης των θεματικών ενοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis.