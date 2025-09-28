Στην κυκλοφορία δόθηκε την Κυριακή, η εντυπωσιακή γέφυρα Huajiang Grand Canyon, η οποία θεωρείται πλέον η ψηλότερη στον κόσμο, υψώνοντας τη μηχανική αρτιότητα της Κίνας σε νέα επίπεδα. Η γέφυρα εκτείνεται σε υψόμετρο 625 μέτρων πάνω από τον ποταμό Beipan, στην ορεινή επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας, και κατασκευάστηκε πάνω από το φαράγγι που είναι γνωστό ως «η ρωγμή της Γης».

Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε σε διάστημα τριών ετών, με κύριο στόχο τη ριζική μείωση του χρόνου μετακίνησης στην περιοχή: από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Το μεγαλεπήβολο έργο, μήκους 2.890 μέτρων, αποτελεί κομβικό σημείο στο εκτεταμένο δίκτυο υποδομών της χώρας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

The world’s tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China’s Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Ο Zhang Yin επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών δήλωσε: «Η γέφυρα αυτή θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και αποτελεί έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας».

Η επαρχία Γκουιζού, μία από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο γεφυροποιίας, έχοντας κατασκευάσει περισσότερες από 30.000 γέφυρες, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις πέντε ψηλότερες στον κόσμο. Ενδεικτικά, σχεδόν οι μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του πλανήτη βρίσκονται εντός των συνόρων της.