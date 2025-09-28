Οι υποψήφιοι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) δεν κατάφεραν να κερδίσουν κανέναν από τους τρεις δήμους που διεκδικούσαν στις επαναληπτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Την ίδια στιγμή, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπέστη βαριά ήττα στο Ντόρτμουντ, χάνοντας τον έλεγχο της πόλης έπειτα από οκτώ δεκαετίες.

Στο Γκελζενκίρχεν, προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών για πολλές δεκαετίες, η υποψήφια του SPD Αντρέα Χέντσε επικράτησε με 66,9% απέναντι στον υποψήφιο της AfD Νόρμπερτ Έμεριχ, που συγκέντρωσε 33,1%. Στις πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές, το CDU είχε αναδειχθεί πρώτη δύναμη, με την AfD στη δεύτερη θέση και το SPD τρίτο, πληρώνοντας το πολιτικό κόστος της αποβιομηχάνισης στον άνθρακα και τον χάλυβα. Το 2024, το Γκελζενκίρχεν κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία, με 14,8%.

Στο Ντούιζμπουργκ, ο επί χρόνια δήμαρχος Ζέρεν Λινκ (SPD) εξασφάλισε το 78,6% των ψήφων, αφήνοντας τον αντίπαλό του από την AfD, Κάρστεν Γκρος, στο 21,4%. Ο Λινκ, που βρίσκεται στον δήμο εδώ και 13 χρόνια, πιστώθηκε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απάτων σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Στο Χάγκεν, ο υποψήφιος του CDU Ντένις Ρεμπάιν επικράτησε με 71,7% έναντι του Μίχαελ Άιχε από την AfD, ο οποίος περιορίστηκε στο 28,3%.

Στο Ντόρτμουντ, το SPD γνώρισε ιστορική ήττα, χάνοντας τον δήμο μετά από 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Ο υποψήφιος του CDU, Αλεξάντερ Καλούτι, με καταγωγή από τον Λίβανο, συγκέντρωσε 52,9% και επικράτησε του εν ενεργεία δημάρχου των Σοσιαλδημοκρατών, Τόμας Βέστφαλ, που έλαβε 47,08%.

Αντίθετα, στο Ομπερχάουζεν οι Σοσιαλδημοκράτες πέτυχαν ανατροπή, κατακτώντας τον δήμο από το CDU έπειτα από μία δεκαετία. Ο Τόρστεν Μπεργκ επικράτησε με 51% έναντι 49% του δημάρχου Ντάνιελ Σραντς, ο οποίος βρισκόταν στη θέση από το 2015.