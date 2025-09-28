περισσότερα σε λίγο…
Δημοφιλή
- 1
Ο Βασίλης Μπισμπίκης τράκαρε 10 αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο στη Φιλοθέη - Παρουσιάστηκε στην Τροχαία
- 2
Έρχεται το ευρωπαϊκό mega-μετρό: Δείτε τη διαδρομή από Αθήνα προς Λισαβόνα μέσω Μιλάνου και Μαδρίτης
- 3
«Καυτοί» διάλογοι στελέχους του Μαξίμου με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για ρουσφέτια
- 4
Οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία - Γυναίκες στα χακί και επιβράβευση όσων μεταπηδούν από το... Λύκειο στο στρ
- 5
Θρίλερ με την 92χρονη στη Βοιωτία: «Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ» - Ο μάρτυρας «κλειδί» σπάει τη σιωπή του
- 6
Απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου: Ποιες ώρες δε
- 7
Η «δημογραφική βόμβα» στην Ισπανία έχει ήδη σκάσει
- 8
Νεκρός ο ένας εκ των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων στην Εύβοια
- 9
Αχμέτ Νταβούτογλου στα «ΝΕΑ»: Πώς μπορεί να αρθεί το casus belli
- 10
Η Κίνα φέρνει την επανάσταση στην ενέργεια με την ισχυρότερη ιπτάμενη αιολική τουρμπίνα
Ομάδα
Με τεράστια ανατροπή η Άρσεναλ «άλωσε» την έδρα της Νιούκαστλ
Η Άρσεναλ παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0 μέχρι το 84' στην έδρα της Νιούκαστλ, έκανε επική ανατροπή, λίγες μέρες πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό.
Ομάδα
Παναθηναϊκός: Οι «εκλεκτοί» του Κόντη για το ματς με τον Παναιτωλικό
Αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.
Ομάδα
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε το αρχικό σχήμα κόντρα στον Αστέρα AKTOR
Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR
Ομάδα
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ ίσως αποδειχθεί η «μεταγραφή» της χρονιάς
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν όπως τελείωσε την προηγούμενη, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις ενόψει μιας απαιτητικής χρονιάς