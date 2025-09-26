Την Παρασκευή, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην αγωνιστική στρατηγική που θα ακολουθήσει η ομάδα.

Η προπόνηση ξεκίνησε με ασκήσεις προθέρμανσης και παιχνίδια που στόχευαν στη βελτίωση της κυκλοφορίας της μπάλας και της κατοχής. Ακολούθησαν εκτενείς ασκήσεις τακτικής, όπου οι παίκτες δούλεψαν πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια παιχνιδιού και την οργάνωση της ομάδας, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα οικογενειακό δίτερμα, δίνοντας την ευκαιρία στον προπονητή να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα.

Όσον αφορά τις απουσίες, ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του, χωρίς να συμμετέχει στην προπόνηση.

Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του αύριο στις 10:00 το πρωί. Στη συνέχεια, η αποστολή του Δικεφάλου, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από το αεροδρόμιο Μακεδονία για την Καλαμάτα και από εκεί θα συνεχίσει οδικώς για την Τρίπολη.

Αυτό το ταξιδιωτικό πλάνο καταδεικνύει την ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική μετακίνηση, ώστε η ομάδα να φτάσει στον προορισμό της με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, προετοιμασμένη για έναν κρίσιμο αγώνα που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια στο πρωτάθλημα.