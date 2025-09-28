Για απάτη συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) ένας ημεδαπός άνδρας σε περιοχή της Χαλκιδικής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεργός του τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας τηλεφωνίας και ισχυρίστηκε, ότι έχει συνεννοηθεί με τον γιό της, να παραδώσει σε άτομο που θα ερχόταν σπίτι της, όσα χρήματα και κοσμήματα έχει στη κατοχή της. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.