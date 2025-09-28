Οι αρχές του Βελγίου εκκένωσαν την πρεσβεία της Μολδαβίας στο κέντρο των Βρυξελλών την Κυριακή, έπειτα από αναφορά για τοποθέτηση βόμβας. Τελικά όμως δεν υπήρξε απειλή. Όμως το περιστατικό διέκοψε προσωρινά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για τους Μολδαβούς του εξωτερικού.

Δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν εντόπισαν ίχνη εκρηκτικού μηχανισμού. Μετά από έλεγχο ασφαλείας, οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως για την επανέναρξη της ψηφοφορίας.

Χιλιάδες πολίτες της Μολδαβίας, που διαμένουν στο Βέλγιο, προσήλθαν από νωρίς στην κάλπη της πρεσβείας για να ψηφίσουν στις κρίσιμες κοινοβουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, η ξαφνική διακοπή προκάλεσε αντιδράσεις από κυβερνητικούς κύκλους, που έκαναν λόγο για στοχευμένες προσπάθειες καταστολής της συμμετοχής.

«Αυτές είναι οι ίδιες τακτικές για τις οποίες έχουμε προειδοποιήσει προσπάθειες εκφοβισμού των ψηφοφόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους αξιωματούχους.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, και η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνησή της έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για απόπειρες ανάμειξης στην εκλογική διαδικασία, με στόχο την παρεμπόδιση της πορείας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Μολδαβίας Στανισλάβ Σεκριέρου, είχε προειδοποιήσει για πιθανές παρεμβάσεις της Μόσχας, μεταξύ των οποίων ψευδείς απειλές για βόμβες και οργανωμένες διαμαρτυρίες στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, η διασπορά των Μολδαβών, που ψηφίζει σε μεγάλο βαθμό υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, αποτελεί πρωταρχικό στόχο τέτοιων επιχειρήσεων.

Τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναμένονται αργότερα την Κυριακή, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Οι αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει για εκτεταμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και ύποπτες απόπειρες επηρεασμού των εκλογέων, όπως είχε συμβεί και κατά την προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών του προηγούμενου έτους.

Με πληροφορίες από το Politico