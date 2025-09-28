Οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες, χάρη στα νέα μέτρα της κυβέρνησης, που προβλέπουν μέσο όρο 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ετησίως.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών των τελευταίων 20 ετών, η οποία θα φανεί ήδη από τον Οκτώβριο με την εφαρμογή των αναμορφωμένων ειδικών μισθολογίων. Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν μεσοσταθμικά αύξηση 145 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι εργαζόμενοι σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό θα κερδίσουν περίπου 111 ευρώ τον μήνα.

Η ενίσχυση ξεκίνησε ήδη από τον Ιούλιο με την καταβολή του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας, αυξάνοντας τους μισθούς κατά πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και μεταρρύθμιση

Από τον Ιανουάριο θα τεθεί σε εφαρμογή η φορολογική μεταρρύθμιση με μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος κατά δύο μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης. Παράλληλα, οι οικογένειες με παιδιά θα επωφεληθούν από ενισχυμένες φοροελαφρύνσεις, ενώ οι νέοι έως 25 ετών θα απολαμβάνουν πλήρη απαλλαγή φόρου έως 20.000 ευρώ.

Η μεταρρύθμιση αφορά άμεσα τους νεοδιορισμένους ένστολους, που εισέρχονται στην υπηρεσία σε νεαρή ηλικία και θα επωφεληθούν για μεγαλύτερο διάστημα της σταδιοδρομίας τους. Τα μεγαλύτερα στελέχη θα δουν επίσης μείωση παρακρατήσεων, αυξάνοντας το καθαρό τους εισόδημα.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη:

Ανθυπολοχαγός έως 25 ετών θα δει τις αποδοχές του να αυξάνονται από 1.151 σε 1.352 ευρώ μηνιαίως (+201 ευρώ).

Για ηλικίες 26–30 ετών, οι καθαρές αποδοχές ανεβαίνουν από 1.199 σε 1.395 ευρώ (+196 ευρώ).

Νεοδιορισμένος αρχιφύλακας 22 ετών στην Αστυνομία θα δει τον μισθό του να ανεβαίνει από 947 σε 1.040 ευρώ (+93 ευρώ).

Επόμενες αυξήσεις

Τον Απρίλιο αναμένεται νέα ενίσχυση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που καλύπτει και το Δημόσιο, συμπαρασύροντας τα επιδόματα και τις «ξεπαγωμένες» τριετίες. Πρόκειται για την έκτη αύξηση βασικής αμοιβής από το 2019, ενισχύοντας έμμεσα και άμεσα τους ενστόλους.

Συνολικά, τα περίπου 150.000 στελέχη αναμένεται να κερδίσουν ετησίως 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς, γεγονός που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις συνθήκες εργασίας και απολαβών τους.