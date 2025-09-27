Oι αρχηγοί γενικών επιτελείων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στη Ρίγα για να συζητήσουν τις πρόσφατες επικίνδυνες παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικές δυνάμεις πάνω από τη Βαλτική και την Πολωνία.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του την αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τα κράτη που υπέστησαν παραβιάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση του Συμφώνου θα είναι στιβαρή και θα ενισχυθεί περαιτέρω. «Η Ρωσία φέρει πλήρη ευθύνη για αυτές τις κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς, ως οικοδεσπότης, επεσήμανε πως η άμεση προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της αεράμυνας, ενώ κατήγγειλε το συνεχές μοτίβο προκλήσεων της Ρωσίας, με πρόσφατες παραβιάσεις στους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Εσθονίας.

Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ θα συμβουλεύσει για την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο της Χάγης τον Ιούνιο, ενισχύοντας την ασφάλεια των κρατών-μελών εν μέσω των εντάσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.