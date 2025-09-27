Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τσουβασία, διακόπτοντας τη λειτουργία του, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο χωριό Κόναρ, 1.200 χιλιόμετρα από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Όλεγκ Νικολάεφ, προκλήθηκαν μόνο «μικρές ζημιές».

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα από το περιστατικό.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drone σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές το τελευταίο διάστημα.

Στόχος των επιθέσεων είναι η μείωση των ρωσικών εσόδων από εξαγωγές και η πίεση προς το Κρεμλίνο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανάρτηση του τοπικού κυβερνήτη Όλεγκ Νικολάεφ στο Telegram, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πλήγμα σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Τσουβασία της Ρωσίας.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο χωριό Κόναρ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα και σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον Νικολάεφ, δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το περιστατικό, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως «μικρές».

Η λειτουργία της μονάδας διακόπηκε προσωρινά μετά το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής.

Οι επιχειρήσεις αυτές αποσκοπούν στη μείωση των εσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές ενέργειας, καθώς και στην ενίσχυση της εσωτερικής πίεσης, με στόχο την προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων από το Κρεμλίνο.