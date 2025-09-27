Το ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Ρεάλ Μαδρίτης, δεσπόζει στο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της La Liga. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο αγώνα στο «Μετροπολιτάνο», οι οπαδοί των «ροχιμπλάνκος» βανδάλισαν ξανά την τιμητική πλακέτα του Τιμπό Κουρτουά και έδειξαν έτσι πως δεν τον έχουν συγχωρέσει ακόμα!

Ο 33χρονος Βέλγος λογίζεται ως ένας εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και του ποδοσφαίρου. Έχει κατακτήσει δύο φορές το Champions League, τρεις τη La Liga, δύο το Super Cup Ευρώπης, μία το Κύπελλο Ισπανίας και τρεις τι ισπανικό Super Cup με τη «Βασίλισσα». Τη σεζόν 2021-22 κέρδισε και το τρόπαιο «Λεβ Γιασίν», ως ο κορυφαίος τερματοφύλακας της σεζόν.

Σε 295 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει δεχτεί 286 γκολ, ενώ έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 116 αναμετρήσεις. Πριν όμως υπογράψει στους «μερένχες», τον Αύγουστο του 2018 από την Τσέλσι, είχε περάσει τρία χρόνια στη Μαδρίτη με τη φανέλα της Ατλέτικο. Με τους «ροχιμπλάνκος» είχε αγωνιστεί 154 φορές, κρατώντας το «μηδέν» σε 76 από αυτές, ενώ είχε κατακτήσει τη La Liga της σεζόν 2013-14, το Ευρωπαϊκό Super Cup (2012-13), το Europa League (2011-12) και το Κύπελλο Ισπανίας (2012-13).

Το διάστημα αυτό που πέρασε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, οδήγησε την «ερυθρόλευκη» ομάδα να τοποθετήσει μια πλακέτα έξω από το στάδιο «Mετροπολιτάνο», προς τιμήν του. Όμως, μετά και τη μεταγραφή του στη «Βασίλισσα», οπαδοί των «ροχιμπλάνκος» ξεκίνησαν να βανδαλίζουν την πλακέτα σε κάθε παιχνίδι, θεωρώντας τον Κουρτουά προδότη.

Με αφορμή το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της La Liga, που η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε θα φιλοξενήσει εκείνη του Τσάμπι Αλόνσο, οι οπαδοί της Ατλέτικο βανδάλισαν για άλλη μία φορά την τιμητική πλακέτα του Κουρτουά.