Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Λεβαδειακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 3-2 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι του άρεσαν οι αντιδράσεις που είχαν οι παίκτες του κατά τη διάρκεια του ματς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Μου άρεσαν οι αντιδράσεις μας, κάθε φορά που ισοφαριζόμασταν, οι παίκτες μας γρήγορα κυνηγούσαν τη νίκη, ήθελαν να σκοράρουν ξανά για να μην αφήσουν τον Λεβαδειακό να μας βλάψει.

Συγχαρητήρια στον προπονητή του Λεβαδειακού και τους παίκτες του, που ήρθαν να παίξουν έτσι εδώ, δεν είναι καθόλου εύκολο, σχεδόν κατάφεραν να πάρουν κάτι. Σήμερα πρέπει να ξεκουραστούμε, νικήσαμε και αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να πας να ξεκουραστείς, έχουμε χρόνο να σκεφτούμε την Άρσεναλ τις επόμενες μέρες».

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος, από την πλευρά του ανέφερε:

«Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όπως πάντα εμείς θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα από τα άκρα, δεν είχαμε καλές τοποθετήσεις και μας έκαναν αρκετές επιθέσεις από εκεί. Η ομάδα μας έδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να αντιδράει κόντρα και σε μεγάλες ομάδες, μέσα σε δυνατές έδρες.

Μετά την διακοπή λόγω του προβλήματος στο VAR, χάσαμε την συγκέντρωση μας και αμέσως μετά δεχθήκαμε ένα γκολ το οποίο πιθανόν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε η ομάδα που παίζει αντιποδόσφαιρο κόντρα σε μεγάλες ομάδες, προσπαθούμε να πιέσουμε, να δημιουργήσουμε και μέσα σε αυτή την διαδικασία να έρθει το αποτέλεσμα. Σήμερα δεν ήρθε αυτό, αλλά οι παίκτες μου προσπάθησαν πολύ.»