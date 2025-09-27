Ο Άρης δεν κατάφερε να φτάσει στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη του, μένοντας στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» του Μανόλο Χιμένεθ είχαν τον έλεγχο και την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Η υπεροχή αυτή επιβραβεύτηκε στο 44’, όταν ο Μόντσου Ροντρίγκεθ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε γρήγορα στην έναρξη του δευτέρου μέρους. Στο 50’, ο Ιβάν με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε, σημειώνοντας τη μοναδική ουσιαστική στιγμή του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι.

Παρά τις προσπάθειες του Άρη μέχρι το φινάλε, το δεύτερο γκολ δεν ήρθε ποτέ, με αποτέλεσμα οι Θεσσαλονικείς να αφήσουν δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα τους. Μία γκέλα που χρεώνεται στην αστοχία τους, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 (!) τελικές και τον Πανσερραϊκό να έχει 35 (!) επεμβάσεις πάνω στη μπάλα.

Το ματς

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, επαναφέροντας την κανονικότητα στην ενδεκάδα. Ο Διούδης στο τέρμα, με τους Τεχέρο και Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας και τους Φαμπιάνο-Άλβαρο στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Ράτσιτς και Μόντσου, με τον Γαλανόπουλο λίγο πιο μπροστά, ενώ στα άκρα ξεκίνησαν οι Μορουτσάν και Ντούντου. Ο Μορόν αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός του Μπάτσι διατήρησε σχεδόν αναλλοίωτη την ενδεκάδα που απέσπασε τον πρώτο βαθμό της σεζόν κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Τιναλίνι ήταν στο τέρμα, Λύρατζης δεξιά, Τσαούσης αριστερά και οι Γκελασβίλι-Ντε Μάρκο στα στόπερ. Λιάσος με Ρουμιάντσεβ στα χαφ. Νάνελι-Γκριν στα εξτρέμ και ο ΖΙντάν πίσω από τον προωθημένο Ιβάν.

Το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό μετά το πρώτο τέταρτο, με τον Άρη να δημιουργεί πέντε κλασικές ευκαιρίες μέχρι το 29’. Κορυφαία στιγμή, η κοντινή προσπάθεια του Άλβαρο που πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν χάρη στην επιθετικότητα των χαφ τους, με τον Ράτσιτς και τον Μόντσου να απειλούν επανειλημμένα.

Η επιμονή του Άρη καρποφόρησε στο 44’, όταν από σέντρα του Τεχέρο, ο Μόντσου κινήθηκε έξυπνα στην περιοχή και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ (1-0).

Ωστόσο, η απάντηση ήρθε με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Ο Ιβάν εκμεταλλεύτηκε την πρώτη επικίνδυνη επίθεση του Πανσερραϊκού και με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε (1-1), «παγώνοντας» το «Κλεάνθης Βικελίδης».

O Χιμένεθ έκανε τις πρώτες του κινήσεις στο 64′ και με επίκεντρο τα εξτρέμ, όπου δεν πήρε πολλά από τους Μορουτσάν-Ντούντου. Γιαννιώτας και Μισεουί πέρασαν στο ματς, με τον 61χρονο τεχνικό να ποντάρει στις εμπνεύσεις του Ολλανδού ο οποίος στο 72′ δεν σκόραρε για λίγα εκατοστά. Μία από τις ελάχιστες καλές φάσεις του Άρη μέχρι εκείνο το σημείο του δεύτερου μέρους, στο οποίο έριξε αισθητά την παραγωγικότητά τού. Μοναδικές εξαιρέσεις οι μεγάλες ευκαιρίες των Γιαννιώτα και Μορόν στις καθυστερήσεις.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην έρθει ένα δεύτερο γκολ και έτσι οι Θεσσαλονικείς είχαν την πρώτη τους απώλεια βαθμών μετά την 2η αγωνιστική και την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό με 0-2.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης -Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ – Ράτσιτς, Μόντσου – Μορουτσάν (64′ Μισεουί), Γαλανόπουλος (84′ Παναγίδης), Ντούντου (64′ Γιαννιώτας) – Μορόν

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι – Λύρατζης, Γκελασβίλι (75′ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης (82′ Δοϊρανλής) – Ρούμιαντσεβ (63′ Μάρας), Λιάσος – Μπανζάκι (82′ Καλινίν), Νανέλι (62′ Φαλέ), Γκριν – Ιβάν.