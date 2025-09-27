Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στα Σπάτα λίγο έξω από την Αγία Κυριακή.

Επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 29 πυροσβέστες από μία ομάδα πεζοπόρο και δέκα οχήματα.