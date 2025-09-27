Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στα Σπάτα λίγο έξω από την Αγία Κυριακή.
Επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 29 πυροσβέστες από μία ομάδα πεζοπόρο και δέκα οχήματα.
Νέα αναστάτωση σημειώθηκε σε εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, όταν οι οδηγοί αντίκρισαν όχημα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Στα πλάνα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας διακρίνεται το αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών την ώρα που δεξιά του περνούν μηχανάκια και αυτοκίνητα προς Ρίο. Ο οδηγός φέρεται να […]
Δύσκολες στιγμές περνά η ελληνική κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε κοπάδια. Η ασθένεια έχει προκαλέσει αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Παράλληλα, η ανησυχία έχει περάσει και στους καταναλωτές, οι οποίοι φοβούνται πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και ελλείψεις προϊόντων στην […]
Από 1η Οκτωβρίου, το ΕΣΥ υιοθετεί νέο, εύχρηστο σύστημα ραντεβού, διαθέσιμο 24/7, καταργώντας τα παλιά τηλέφωνα. Πλέον οι πολίτες θα κλείνουν δωρεάν ραντεβού ηλεκτρονικά για άμεση και διαφανή εξυπηρέτηση.
Συμπλοκή 20 ατόμων που έγινε σε υπαίθριο χώρο στη Μεταμόρφωση είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα κοντά στην οδό Ερμού της Μεταμόρφωσης όπου ήταν σε εξέλιξη και κρητικό γλέντι. Kατά το ρεπορτάζ δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση από τραύματα από […]