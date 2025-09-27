Στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία ζει εδώ και χρόνια η πρώην ηθοποιός, Ναταλία Λιονάκη, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της μητέρα της, η οποία είχε κάνει πρόσφατα δηλώσεις γεμάτες πίκρα και οργή για την επιλογή της κόρης της.

Η αδερφή Φεβρωνία χειροτονήθηκε το 2017 και έκτοτε αποσύρθηκε τελείως από τη δημόσια ζωή, ενώ έχει κόψει κάθε επαφή και με την οικογένειά της, προκαλώντας την αντίδραση της μητέρας της, στην οποία σήμερα η πρώην ηθοποιός έστειλε ένα σπάνιο μήνυμα–απάντηση μέσω της εκπομπής Weekend Live. Μέσω του πατέρα Τιμόθεου από την Κένυα, η αδερφή Φεβρωνία εξήγησε μεταξύ άλλων, ότι η μητέρα της ήταν πάντα και παραμένει μέχρι και σήμερα στις προσευχές της.

«Μετά λύπης πληροφορηθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτησις εις την ελληνικής δημόσιαν σφαίραν με επίδικο το δικαίωμα ενός ανθρώπου και δη μιας γυναίκας να ακολουθήσει την κλήση της και να αφοσιωθεί στο θέλημα του Θεού. Η κα. Τζένη Λιονάκη, κατά σάρκα μητέρα της Μοναχής Φεβρωνίας την οποία γνωρίζω, τιμώ και εν Χριστώ αγαπώ, προέβη σε άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμούς καταφερόμενη εναντίον της πεμπτουσίας της ορθοδόξου πίστεως ήτοι του μοναχισμού» ανέφερε ο πάτερ Τιμόθεος. «Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής, εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως: “Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου”».