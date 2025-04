Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όταν μια μοναχή, ξεχωρίζοντας από την υπόλοιπη ουρά των προσκυνητών, της επετράπη να παρακάμψει την αυστηρότητα του πρωτοκόλλου και να παραμείνει δίπλα στο φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου, αποχαιρετώντας τον σιωπηλά.

Η εικόνα της ηλικιωμένης μοναχής να κλαίει με λυγμούς, κοιτώντας για τελευταία φορά τον εκλιπόντα ποντίφικα έγινε viral, με πολλούς να συγκινούνται αλλά και να είναι περίεργοι για την αφοσίωση της γυναίκας στον Φραγκίσκο.

Η 81χρονη μοναχή ονομάζεται Ζενεβιέβ Ζανινγκρός, κατάγεται από τη Γαλλία και είναι στενή φίλη του Πάπα για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η φιλία τους ξεκίνησε από την εποχή που ο Φραγκίσκος ήταν ακόμη αρχιεπίσκοπος στο Μπουένος Άιρες, με το όνομα Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. Η κοινή τους αφοσίωση στους κοινωνικά αποκλεισμένους τους έφερε κοντά. Η μοναχή αφιέρωσε περισσότερα από 56 χρόνια στη στήριξη των περιθωριοποιημένων, κυρίως τρανσέξουαλ γυναικών, στην Όστια της Ρώμης.

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, η μοναχή, φορώντας μπλε μαντίλα, σταματά δίπλα στο φέρετρο και αποχαιρετά τον Πάπα, συγκινώντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ειδικά εκείνους που θαύμαζαν αυτό που αντιπροσώπευε ο παπισμός του: αγάπη σε δράση και θάρρος απέναντι στη συμβατικότητα.

FRENCH NUN BREAKS PROTOCOL TO STAY CLOSE TO POPE FRANCIS’ BODY DURING CEREMONY

WATCH: A French nun broke protocol during a ceremony inside St. Peter’s Basilica on Wednesday, April 23, by remaining near Pope Francis’ body for several minutes.

Sister Genevieve Jeanningros, 82,… pic.twitter.com/0KvLxchYXZ

— CDN Digital (@cebudailynews) April 25, 2025