Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς θεωρεί ότι η μαζική αποχώρηση των αντιπροσωπειών πολλών χωρών όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί μια «ένδειξη της απομόνωσης» του Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu’s speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

«Το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Νετανιάχου δείχνει την απομόνωση του Ισραήλ και της συνέπειες του πολέμου ολοκληρωτικής καταστροφής» που διεξάγει στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Τάχερ αλ Νούνου, σε μια ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται πως όταν ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα για να εκφωνήσει την ομιλία του, σημειώθηκαν μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα. Παράλληλα, οι υποστηρικτές του επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Καταδίκασε σφόδρα δυτικές χώρες για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους κατηγορώντας αυτές ότι στέλνουν μήνυμα ότι «η δολοφονία Εβραίων αποδίδει καρπούς».