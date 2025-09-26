Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τη συμμαχία με το Atlantic Council για τη διοργάνωση των Συνόδων Κορυφής, που φιλοδοξούν να αλλάξουν το γεωπολιτικό και επενδυτικό τοπίο στις σχέσεις Ευρώπης και χωρών του Κόλπου. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Antenna Θοδωρή Κυριακού, που φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει τη διεθνή προοπτική και τον ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό για το μέλλον που επιδιώκει ο Θοδωρής Κυριακού. Οι στρατηγικές κινήσεις, οι επενδύσεις και οι εταιρικές συμμαχίες των τελευταίων ετών καταδεικνύουν ότι ο Όμιλος Antenna ενισχύει τη θέση του στη διεθνή αγορά, ενώ ο Πρόεδρος διαθέτει την ικανότητα να διαμορφώνει νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης και να συμβάλλει στις εξελίξεις του παγκόσμιου επιχειρηματικού και γεωπολιτικού τοπίου.

Παγκόσμιοι ηγέτες, πολιτικοί και κορυφαίοι επιχειρηματίες επαίνεσαν την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού και του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, που παράγει γεωπολιτικό αποτύπωμα με στόχο να χτίσει γέφυρα συνεργασίας και συμμαχιών μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του Κόλπου.

Στο ιδρυτικό πρόγευμα της συμμαχίας Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ – Atlantic Council παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lammy, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi και ο Υπουργός Επικρατείας του Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία επαίνεσε την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού, όπως και η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφόιλ.

(Μάλιστα, στη συγκεκριμένη εκδήλωση ο Πρωθυπουργός γνώρισε την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα που αναμένεται να ορκισθεί τη Δευτέρα και έρχεται στην Ελλάδα περί το τέλος Οκτωβρίου μίλησε στον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις στενές σχέσεις που έχουν η οικογένειά της με την οικογένεια του Θοδωρή Κυριακού και τις από κοινού στενές σχέσεις των δύο οικογενειών με την οικογένεια Τραμπ.)

Το 2026 θα διεξαχθεί η πρώτη επίσημη Σύνοδος του AEGGIS στην Ελλάδα, και χάρη σε αυτή την πολύ μεγάλη πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Antenna Θοδωρή Κυριακού, η χώρα μας αποκτά σημαντικό κύρος ως στρατηγικός κρίκος μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Δηλώσεις

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ

Πρόσφατα ανακοινώσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, με το Atlantic Council, το κορυφαίο Think Tank για τη διοργάνωση μιας ετήσιας Συνόδου Κορυφής, για να φέρει πιο κοντά, να γεφυρώσει τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, και της Ευρώπης για πρώτη φορά. Αυτή η Σύνοδος, όπως είχαμε ανακοινώσει θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και παγκόσμιων ηγετών. Σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κάναμε την πρώτη μας συνάντηση με αρκετούς ηγέτες από όλο τον κόσμο και πολύ μεγάλους επενδυτές με το Atlantic Council, όπου συζητήσαμε τις λεπτομέρειες, ανταλλάξαμε ιδέες, ώστε η Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Ελλάδα να έχει τη μέγιστη επιτυχία. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε στη γεφύρωση αυτών των σχέσεων, σε μια εποχή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες σε γεωπολιτικό επίπεδο.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΚΕΜΠ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ CEO ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΕΝΝΑ και το Ατλαντικό Συμβούλιο θα χτίσουν στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Κόλπο. Και είναι μια κρίσιμη στιγμή για να χτίσουμε αυτές τις σχέσεις λόγω αυτών που φέρνουν στο τραπέζι τα δύο μέρη. Ο Κόλπος, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ισχυρός παίκτης στην ενέργεια και στα οικονομικά. Αλλά είναι επίσης και μια ομάδα οικονομιών που είναι καινοτόμες, που αναπτύσσονται και αναζητούν νέες επενδύσεις σε πρωτοποριακούς τομείς. Η Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις και διαθέτει πολλά απίστευτα περιουσιακά στοιχεία, αλλά επίσης γεωπολιτική σημασία. Και η Ευρώπη είναι σε μια περίοδο μεταβατική, όπου γνωρίζει ότι πρέπει να επενδύσει περισσότερα για τη δική της ασφάλεια, γνωρίζει ότι πρέπει να καινοτομεί ταχύτερα και να αναπτύσσεται ταχύτερα. Και βλέπουμε ότι είναι μια φυσική εταιρική σχέση που δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Κι ελπίζουμε ότι μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις ανεπίσημες επαφές μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, κοινωνιών των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης πολύ πιο κοντά μαζί, καθώς οι επίσημες επαφές διευρύνονται μεταξύ της Ευρώπης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. //

Ο ηγέτης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και CEO Θοδωρής Κυριακού είναι επιχειρηματίας. Tου αρέσει να οδηγεί τα πράγματα σε ολοκλήρωση. Θα ήθελα να πιστεύω ότι προέρχομαι από την ίδια σχολή σκέψης. Οπότε κι οι δυο είμαστε άνθρωποι που τους αρέσει να κάνουν πράγματα που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Όχι να κάνουμε πράγματα μόνο για μας, αλλά πράγματα που κινούν τη βελόνα προς θετική κατεύθυνση. Και επιπλέον οι δυο οργανισμοί μας είναι ενεργητικοί, δυναμικοί, γεμάτοι με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά.

ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ – ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ιδρυτικό πρόγευμα που παρέθεσαν ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και το Atlantic Council και επαίνεσε την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού.

Στο σημερινό ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, λίγες σχέσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας, όπως η σχέση μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, o τεχνολογικός μετασχηματισμός, και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από κανένα έθνος από μόνο του. Απαιτούνται εταιρικές σχέσεις που δεν είναι μόνο ισχυρές, αλλά οραματικές. Για αυτόν το λόγο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που αναγνωρίζω την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού και του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Μαζί με τον Φρέντρικ Κεμπ και το Ατλαντικό Συμβούλιο, ο Θοδωρής πρωταγωνίστησε στη δημιουργία της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας Ευρώπης Κόλπου, για τη γεωπολιτική και τις επενδύσεις. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ακριβώς το είδος της στρατηγικής πλατφόρμας που ο κόσμος χρειάζεται αυτή τη στιγμή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έκανε μια καταπληκτική συμμαχία, μια συμμαχία με μεγάλο γεωπολιτικό αποτύπωμα με το Atlantic Council τη μεγαλύτερη, την πιο σημαντική δεξαμενή σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη συμμαχία αυτή παράγεται μια πραγματική συμμαχία για την Ευρώπη, η οποία φέρνει κοντά τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη και τη Δύση, μια Σύνοδος η οποία θα φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, θα φέρει επιχειρηματίες και πολιτικούς. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Πρόεδρός του κ. Θοδωρής Κυριακού, με μεγάλη πρόσθετη αξία για τη χώρα μας, με διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο εισφέρει, μείζονος σημασίας για την Ελλάδα…