Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο
Τα πήρε όλα…
• Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ
• Υπέγραψαν και μνημόνιο για πυρηνική συνεργασία
• Τι συμφωνήθηκε για δασμούς, Χάλκη και ρωσικό πετρέλαιο
• Περί τα 70 δισ. το κόστος για την τουρκική οικονομία
• Σε δύσκολη θέση η Αθήνα με τον Πρωθυπουργό σε ρόλο παρατηρητή
==========
Ποιοι υπάλληλοι θα το πάρουν
Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ
• Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους
• Το ποσό που θα πιστωθεί θα είναι 100% αυξημένο σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας τα 40 εκατ.
• Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι
==========
Πώς θα αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα
Συνιδιοκτησία: Δέκα λύσεις για τον γρίφο
• Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις περιουσίες που αποκτώνται από κληρονομιές και τα εξ αδιαιρέτου εκτός σχεδίου ακίνητα
==========
Εξοπλισμοί
Μαχητικό 6ης γενιάς από Γαλλία
• Προς διαζύγιο με τη Γερμανία
• Και η ελληνική σφήνα
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Σκληρή απάντηση του Ανδρουλάκη στους αμφισβητίες
Η ΝΔ μπλόκαρε την κλήτευση Μυλωνάκη
==========
Τέμπη
Ο Φλωρίδης έδειξε τον δρόμο για την εκταφή
==========
Λόγω Καντάφι
Πέρασε τη νύχτα στη φυλακή ο Σαρκοζί
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Γιουνγκ Μπόις – ΠΑΟ 1-4
Επίθεση – φωτιά και χατ τρικ ο Ζαρουρί
ΠΑΟΚ
Η επιθετική «ανομβρία» και οι ευθύνες