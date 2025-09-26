Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο

Τα πήρε όλα…

• Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

• Υπέγραψαν και μνημόνιο για πυρηνική συνεργασία

• Τι συμφωνήθηκε για δασμούς, Χάλκη και ρωσικό πετρέλαιο

• Περί τα 70 δισ. το κόστος για την τουρκική οικονομία

• Σε δύσκολη θέση η Αθήνα με τον Πρωθυπουργό σε ρόλο παρατηρητή

==========

Ποιοι υπάλληλοι θα το πάρουν

Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ

• Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους

• Το ποσό που θα πιστωθεί θα είναι 100% αυξημένο σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας τα 40 εκατ.

• Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

==========

Πώς θα αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα

Συνιδιοκτησία: Δέκα λύσεις για τον γρίφο

• Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις περιουσίες που αποκτώνται από κληρονομιές και τα εξ αδιαιρέτου εκτός σχεδίου ακίνητα

==========

Εξοπλισμοί

Μαχητικό 6ης γενιάς από Γαλλία

• Προς διαζύγιο με τη Γερμανία

• Και η ελληνική σφήνα

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Σκληρή απάντηση του Ανδρουλάκη στους αμφισβητίες

Η ΝΔ μπλόκαρε την κλήτευση Μυλωνάκη

==========

Τέμπη

Ο Φλωρίδης έδειξε τον δρόμο για την εκταφή

==========

Λόγω Καντάφι

Πέρασε τη νύχτα στη φυλακή ο Σαρκοζί

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Γιουνγκ Μπόις – ΠΑΟ 1-4

Επίθεση – φωτιά και χατ τρικ ο Ζαρουρί

ΠΑΟΚ

Η επιθετική «ανομβρία» και οι ευθύνες