Τροχαίο ατύχημα σημεώθηκε στην Αγία Παρασκευή σήμερα το μεσημέρι, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο.
Δύο πυροσβεστικά έσπευσαν στο σημείο για απεγκλωβισμό ατόμων.
Κλειστή αριστερή λωρίδα στην άνοδο προς Παλλήνη.
Καραμπόλα πέντε οχημάτων, εκ των οποίων τέσσερα Ι.Χ. και ένα φορτηγό, σημειώθηκε το μεσημέρι στις 12:40 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων, λίγο πριν από το εμπορικό κέντρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης για προληπτικούς ελέγχους και νοσηλεία. Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα, […]
Την προσοχή των πολιτών ορισμένων περιοχών της χώρας εφιστά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για την επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός: «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα». Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει: «Μεγάλη […]
Τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, καθώς συμμετείχαν σε επικίνδυνες κόντρες με μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού
Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται από αύριο αργά το βράδυ σε περιοχές της χώρας.