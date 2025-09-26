Καραμπόλα πέντε οχημάτων, εκ των οποίων τέσσερα Ι.Χ. και ένα φορτηγό, σημειώθηκε το μεσημέρι στις 12:40 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων, λίγο πριν από το εμπορικό κέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης για προληπτικούς ελέγχους και νοσηλεία.

Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων, μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα από το οδόστρωμα.