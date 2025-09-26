Κατάρρευση μπαλκονιού στο Ηράκλειο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών στο κέντρο της πόλης. Η Δημοτική Αστυνομία έσπευσε άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση προήλθε από ιδιωτικό χώρο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έλεγχο για την κατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.

Η παρέμβαση συνεχίζεται, με στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους διερχόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.