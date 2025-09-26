Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας θα συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Η AEGEAN και η Olympic Air προσφέρουν στους επιβάτες που έχουν ήδη κλείσει εισιτήριο για εκείνη την ημέρα τη δυνατότητα είτε να αλλάξουν τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον κόστος ή διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η ανακοίνωση

«Ευελιξία για όσους επιβάτες έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, έως ότου οριστικοποιηθεί η προαναγγελθείσα 24ωρη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παρέχει η AEGEAN.

Ειδικότερα, η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και έως ότου η πραγματοποίησή της οριστικοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ, η συμμετοχή των Ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε, και σε αναμονή της έκδοσης της σχετικής απόφασης, το πρόγραμμα δρομολογίων παραμένει αμετάβλητο.

Για αλλαγές εισιτηρίων, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν το site της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com).

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν και στα παρακάτω τηλέφωνα:

AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)»