Το μέτρο στοχεύει κυρίως σε περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη έως 10.000 ευρώ.

Ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, με στόχο να δώσει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο.

Το βασικό μέτρο που εξετάζεται είναι η επέκταση των δόσεων σημερινών πάγιων ρυθμίσεων (24 και 48) σε 48 και 72 δόσεις, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις αλλά δεν κατάφεραν να τις τηρήσουν. Για την επανένταξη θα απαιτείται προκαταβολή τριών δόσεων.

Νέα ρύθμιση χρεών

Επέκταση του αριθμού δόσεων των υφιστάμενων πάγιων ρυθμίσεων

24 -> 48 δόσεις

48 -> 72 δόσεις

Σκέψεις για επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση

Για 500.000 ΜμΕ & ελ. επαγγελματίες (Με χρέη έως 10.000€ προς ΕΦΚΑ)

Έως 120 δόσεις για χρέη έως 10.000€

Έως 72 δόσεις για χρέη από 10.000€ – 15.000€

Προϋπόθεση: εφάπαξ 10% των χαμένων δόσεων

Οφειλές προς ΕΦΚΑ

– 50 δισ. €

– Έρχονται ιδιωτικές εταιρείες για την ενημέρωση των χρεών σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ

– Στόχος: προτάσεις ρυθμίσεων ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη

Προϋποθέσεις για υπαγωγή στην ευεργετική ρύθμιση μέσω της οποίας οι δόσεις των χρεών πληρώνονται από τη σύνταξη

– Οι οφειλές όχι άνω των 30.000€ (ειδικά προς ΟΓΑ όχι άνω των 10.000€)

– Αν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό η οφειλή, τότε πληρώνεται εφάπαξ η διαφορά

– Συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας ΑΛΛΙΩΣ, αν έχει χρόνο ασφάλισης 40 έτη τότε το 62ο έτος

Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης

– Οι τραπεζικές καταθέσεις: όχι άνω των 12.000 και όχι άνω των 6.000€ για τον ΟΓΑ