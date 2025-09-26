Η συζήτηση γύρω από τα ιπτάμενα αυτοκίνητα, γνωστά και ως eVTOLs (electric vertical takeoff and landing aircraft), μπορεί να μοιάζει ακόμα με σενάριο βγαλμένο από τα «Jetsons», ωστόσο οι αεροπορικές εταιρείες πολυτελών ιδιωτικών πτήσεων έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα σε αυτήν την πραγματικότητα που έρχεται. Αν και οι αμερικανοί ειδικοί δεν αναμένουν την άμεση εμφάνιση τέτοιων οχημάτων στους αιθέρες των ΗΠΑ, οι πρώτες κινήσεις δείχνουν ότι η αγορά προετοιμάζεται σοβαρά.

Σε αντίθεση με το φουτουριστικό όραμα της δεκαετίας του ’60, τα πρώτα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν δεν θα θυμίζουν αυτοκίνητα, αλλά μεγάλα drones με δύο θέσεις, χωρίς χώρο για αποσκευές και με σχεδιασμό που χαρακτηρίζεται περισσότερο «λειτουργικός» παρά «πολυτελής». Ο Κεν Ρίτσι, πρόεδρος της Flexjet, ο οποίος έχει ιδρύσει και την Zanite Acquisition Corporation –εταιρεία επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων αεροπορικών τεχνολογιών– δήλωσε ότι η εικόνα γύρω από τα eVTOLs είναι «υπερβολικά διογκωμένη». Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα οχήματα θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένα για μεταφορές φορτίων, αίματος ή οργάνων για υγειονομικούς σκοπούς, παρά για αναψυχή.

Παρά τη λιτή τους μορφή, η τεχνολογική τους αξία είναι αδιαμφισβήτητη. «Ένα ελικόπτερο έχει χιλιάδες εξαρτήματα, ενώ τα eVTOLs μειώνουν τον αριθμό αυτό κατά 90%. Αυτό τα κάνει πιο αξιόπιστα, λιγότερο δαπανηρά και πιο εύκολα στη συντήρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίτσι, προσθέτοντας πως η εξέλιξη των μπαταριών στο μέλλον θα επιτρέψει την αύξηση βάρους και την ενσωμάτωση περισσότερων ανέσεων.

Το ζήτημα της εισόδου τους στην αμερικανική αγορά εξαρτάται από τη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η οποία πρόσφατα, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), έθεσε τις βάσεις για την πιστοποίησή τους. Παρόλα αυτά, ο Ρίτσι εκτιμά ότι η ευρεία χρήση τους δεν θα είναι εφικτή πριν το 2030, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τα Uber μέσα σε αυτή τη δεκαετία».

Η συζήτηση επεκτείνεται και στο μέλλον της αυτόνομης πλοήγησης, με τον Ρίτσι να θεωρεί πιθανό τον συνδυασμό των δύο τεχνολογιών μετά το 2030. Από την πλευρά της, η Jessica Fisher, διευθύνουσα σύμβουλος της Flyjets, βλέπει ήδη τις προοπτικές ενσωμάτωσης των eVTOLs στις δραστηριότητες της εταιρείας. Όπως υπογραμμίζει, τα ιπτάμενα αυτά οχήματα θα λειτουργούν ως εναέρια ταξί ή ελαφρά αθλητικά μέσα μετακίνησης, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν εντελώς νέο τρόπο ζωής και εργασίας.

Η επόμενη δεκαετία, λοιπόν, μπορεί να μην μας φέρει ακόμα τον κόσμο των Jetsons, αλλά υπόσχεται μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις μετακινήσεις και την αεροπορική καινοτομία.