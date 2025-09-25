Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε τη στήριξή του στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ανάγκη τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας να είναι έτοιμα να καταρρίψουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News, ο Ρούτε τόνισε: «Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο». Υπογράμμισε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι κατάλληλα εκπαιδευμένες ώστε να αξιολογούν ενδεχόμενες απειλές και να αποφασίζουν αν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροσκάφη εκτός του εναέριου χώρου των μελών της Συμμαχίας ή να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες.