Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 47χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ανωτέρω και σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε σωματικές έρευνες καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμά του και σε λοιπούς χώρους της οικοδομής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κιλό και 36,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

511,5 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

ένα κιλό και 114,1 γραμμάρια MDMA,

835,3 γραμμάρια κάνναβης,

257,5 γραμμάρια αμφεταμίνης,

86- γραμμάρια κεταμίνης,

68,6- γραμμάρια ηρωίνης,

2.804 ναρκωτικά δισκία,

14.900 ευρώ,

πιστόλι,

101 φυσίγγια,

ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

δύο ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης, δύο σωλήνες νερού για χρήση κοκαΐνης,

425 χαρτάκια εμποτισμένα με LSD,

δύο δίκυκλα

σπρέι πιπεριού και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.