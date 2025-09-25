Θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Ελένης Καρασταμάτη, της 57χρονης εργαζόμενης στην καθαριότητα του Δήμου Καβάλας, που έγινε πρόσφατα viral στο TikTok και βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Η απρόσμενη απώλεια της σε μια περίοδο που η ίδια είχε αναδειχθεί μέσα από το TikTok σε σύμβολο εργατικότητας και αξιοπρέπειας, έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η Λένα Καρασταμάτη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, εργαζόταν με ζήλο και αφοσίωση στα απορριμματοφόρα του Δήμου Καβάλας από το 2018. Παρότι η δουλειά της ήταν σκληρή, η ίδια δεν δίστασε ποτέ να την κάνει με υπερηφάνεια, εμπνέοντας όσους την έβλεπαν.

Η κόρη της, Στέλλα Ηλιάδου, η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο μουσικό ριάλιτι «The Voice», προχώρησε σε μια ανάρτηση-έκκληση, ζητώντας διακριτικότητα. «Προς μέσα και ιστότοπους, παρακαλούμε σεβαστείτε το πένθος της οικογένειάς μας. Δεν θα απαντήσουμε σε μηνύματα, ούτε θα προβούμε σε δηλώσεις ή σχολιασμούς. Ζητούμε σεβασμό και ιδιωτικότητα σε αυτό το διάστημα. Το μήνυμα δημοσιοποιείται για να αποφευχθούν περαιτέρω προσεγγίσεις. Ευχαριστούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.