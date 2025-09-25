Στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τα μεταρρυθμιστικά πλάνα της κυβέρνησης και την επίτευξη των εθνικών στόχων σε ένα πολύπλοκο γεωπολιτικό τοπίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με επενδυτές, εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικών οργανισμών και τραπεζών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και των μεταρρυθμίσεων που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, επιστρέφοντας το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Επεσήμανε πως οι σταθερές οικονομικές πολιτικές συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή πολιτική, τις υποδομές που αναπτύσσονται και τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου και παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και ανοίγουν νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της θέσης της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα σε ένα ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, η ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών είναι βασικός παράγοντας για τη σταθερότητα και την πρόοδο.

Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, στις δυνατότητες της Ελλάδας να εξελιχθεί σε σημαντικό επενδυτικό προορισμό σε τομείς όπως οι τεχνολογίες υγείας και η τεχνητή νοημοσύνη. Επεσήμανε πως έχει διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερα ενεργό οικοσύστημα ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους τομείς, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία.