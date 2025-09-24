Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε συναίνεση στο εσωτερικό της χώρας για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας το αναπόφευκτο των αλλαγών για να διασφαλιστεί η ευημερία της οικονομίας. Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, τονίζοντας πως ολόκληρη η δυτική κοινότητα αξιών δοκιμάζεται, με άμεσες συνέπειες για την γερμανική οικονομία. Όπως επεσήμανε, η χώρα χρειάζεται μια ανοιχτή και βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, ενώ μόνο με οικονομία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη μπορούν να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για υποδομές και κοινωνική ασφάλιση.

Ο καγκελάριος επανέλαβε ότι στόχος των αλλαγών δεν είναι η διάλυση του κράτους πρόνοιας, αλλά η διατήρησή του με τρόπο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Προανήγγειλε μάλιστα τη διοργάνωση συνόδου για τη βιομηχανία την επόμενη εβδομάδα, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες εργαζομένων και εργοδοτών για το μέλλον των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων. «Για αυτό πρέπει να δράσουμε, να κάνουμε κάτι γρήγορα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεσες πρωτοβουλίες.

Αντιπαραθέσεις για το κοινωνικό κράτος και τις μεταρρυθμίσεις

Ο Φρίντριχ Μερτς απέρριψε τις επικρίσεις από τους Πράσινους και την Αριστερά περί αποδόμησης του κοινωνικού κράτους. Όπως τόνισε, οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στη διατήρηση του κράτους πρόνοιας και όχι στη διάλυσή του, ενώ έδωσε έμφαση σε επενδύσεις σε υποδομές, κατοικίες, σχολεία και παιδικές δομές. Ο ίδιος σχολίασε πως όσοι εναντιώνονται στις μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικά υπονομεύουν τα θεμέλια της κοινωνικής πολιτικής. Ζήτησε ξανά συναίνεση για την προώθηση των αλλαγών, δηλώνοντας ότι η οικονομία της αγοράς δεν βασίζεται αποκλειστικά στην αναδιανομή, αλλά στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος προς όφελος όλων.

Κλιματική πολιτική και τεχνολογική καινοτομία

Αναφερόμενος στην πολιτική για το κλίμα, ο καγκελάριος απάντησε στην κριτική κυρίως των Πρασίνων για εγκατάλειψη των κλιματικών στόχων, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στην προστασία του κλίματος «αλλά χωρίς ιδεολογίες». Διευκρίνισε ότι μια πολιτική για το κλίμα, η οποία δεν διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και σημείωσε τη σημασία της τεχνολογικής καινοτομίας για την επίτευξη των στόχων.

Μεταναστευτικό και εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες

Απευθυνόμενος στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί κατά 60%. Υπογράμμισε ότι το μεταναστευτικό παραμένει βασικό θέμα για την ακροδεξιά και επεσήμανε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για έλεγχο των ροών.

Κριτική για τη μη παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Τις τελευταίες ημέρες, ο καγκελάριος δέχεται έντονη κριτική για την απόφασή του να μην παραστεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, επιλέγοντας να παραμείνει στο Βερολίνο ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026 και της αντιμετώπισης των εσωτερικών προκλήσεων της οικονομίας. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Μπρίτα Χάσελμαν, υπογράμμισε με αφορμή την πρόσφατη ομιλία του Αμερικανού προέδρου ότι η παρουσία του καγκελάριου ήταν απαραίτητη για να απαντήσει στις κριτικές αναφορές για την Ευρώπη και τη Γερμανία.

Τέλος, ο κ. Μερτς απέφυγε να κάνει σχετική αναφορά στη Bundestag, ωστόσο τόνισε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και της λήψης αποφάσεων στο επίκεντρο της δημοκρατικής τάξης, χωρίς ρητορική μίσους και κοινωνικό διχασμό.