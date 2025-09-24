Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό στον Αρη.

Η νίκη επί του Μαρκό… κληρονόμησε τραυματισμούς στον Μανόλο Χιμένεθ. Γιαννιώτας και Βοριαζίδης αποκόμισαν προβλήματα στον τετρακέφαλο και ξεκίνησαν θεραπεία ώστε να προλάβουν το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Πανσερραϊκό. Ο δεύτερος έχει λιγότερες πιθανότητες να δώσει το «παρών», ενώ πολύ λιγότερες είναι του Χάμζα Μεντίλ.

Ο Μαροκινός μπακ αισθάνθηκε πόνο στον δικέφαλο και αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση, με τον Μανόλο Χιμένεθ να περιμένει τα αποτελέσματα της μαγνητικής.

Μάικιτς, Γένσεν, Πέρεθ, Καντεβέρε και Αλφαρέλα συνέχισαν τα προγράμματά τους, ενώ ο Ολιμπίου Μορουτσάν, που ξεκίνησε να ανεβάζει ρυθμό, έκανε ατομικό.

Αυτή τη στιγμή ο Χιμένεθ έχει εννέα παίκτες (!) εκτός προπονήσεων και περιμένει τα επόμενα 24ωρα να δει ποιοι θα είναι στη διάθεση τού.