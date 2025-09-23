Η Εσθονία δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35A, ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας Χάνο Πέβκουρ, εν μέσω αυξημένης έντασης με τη Ρωσία μετά από νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας.

Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, εντός των συνόρων του ΝΑΤΟ, προκαλώντας ανησυχία και εκ νέου συζητήσεις εντός της Συμμαχίας για την ενδεδειγμένη απάντηση.

Αν και ορισμένοι σύμμαχοι, όπως η Πολωνία και η Τσεχία, ζητούν άμεση κατάρριψη κάθε ρωσικού αεροσκάφους που παραβιάζει τον εναέριο χώρο, η Εσθονία κρατά πιο μετριοπαθή στάση. «Η απάντηση πρέπει να είναι αναλογική και να εξετάζεται κατά περίπτωση», τόνισε ο Πέβκουρ από το Ταλίν, προσθέτοντας ότι τα ρωσικά αεροσκάφη «δεν κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσά μας ούτε έφεραν όπλα που να αποτελούν οξεία απειλή».

Αναφορικά με τη δυνατότητα μόνιμης παρουσίας βρετανικών F-35A στην Εσθονία τα οποία μπορούν να φέρουν αμερικανικές πυρηνικές βόμβες B61, αλλά μόνο με έγκριση της Ουάσιγκτον ο Εσθονός υπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για τους συμμάχους μας».

Πηγές κοντά στον βρετανικό στρατό εμφανίζονται επιφυλακτικές, εκτιμώντας ότι μια τέτοια μετακίνηση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως προκλητική κίνηση και να αυξήσει τον κίνδυνο στοχοποίησης από τη Ρωσία.

Τα βρετανικά μαχητικά περιπολούν ήδη από τη βάση Άμαρι στο πλαίσιο της αποστολής Baltic Air Policing, ενώ η RAF έχει αναπτύξει μαχητικά Typhoon και στην Πολωνία, στο πλαίσιο της αποστολής «Eastern Sentry», μετά από σειρά ρωσικών παραβιάσεων και με τη χρήση drones.

Επίσης η Πολωνία, διά στόματος του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ξεκαθάρισε τη στάση της: «Θα καταρρίπτουμε οποιοδήποτε ιπτάμενο αντικείμενο παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης».

Την ίδια ώρα, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δήλωσε ότι το Λονδίνο είναι σε πλήρη ετοιμότητα να αναχαιτίσει οποιαδήποτε ρωσική πρόκληση στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ: «Είμαστε σε εγρήγορση και αποφασισμένοι».

Τέλος, το ΝΑΤΟ εξετάζει εντός της εβδομάδας τα επόμενα βήματά του, έπειτα από την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 από την Εσθονία. Αν και δεν αναμένεται κοινή απόφαση για αυτόματη κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, οι συζητήσεις δείχνουν τη σταδιακή σκλήρυνση της στάσης της Συμμαχίας απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις της Μόσχας.