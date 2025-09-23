Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρεται στην υστερία που έχουν προκαλέσει απόψεις που διατυπώνονται ότι πλησιάζει η ώρα που αμέτρητοι χριστιανοί θα εξαφανιστούν από τη Γη. Οι πιστοί σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το TikTok έχουν φτάσει σε σημείο υστερίας για αυτή την προφητεία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για το τέλος των ημερών και προσφέροντας ακόμη και συμβουλές για το πώς να χειριστούν την ανύψωση τους στον ουρανό για να συναντήσουν τον δημιουργό τους.

Το φαινόμενο, που ονομάστηκε RaptureTok, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αφού άρχισε να προωθείται η ιδέα ότι η Αρπαγή θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού και την Ημέρα της Κρίσης για τους μη πιστούς.

Αν και η Βίβλος δεν ορίζει ποτέ ημερομηνία για αυτό το γεγονός και οι χριστιανοί έχουν αποθαρρυνθεί ενεργά από το να προσπαθούν να ορίσουν ημερομηνίες για την Αρπαγή καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, πολλοί ισχυρίζονται ότι τα σημάδια είναι εδώ.

«Τι θα δούμε όταν ο ουρανός ανοίξει κυριολεκτικά και ανεβούμε; Δεν ξέρω, αλλά ανυπομονώ να το ανακαλύψω», είπε ένας πιστός σε ένα βίντεο στο YouTube την Κυριακή.

Άλλοι ισχυρίζονται ότι είχαν οράματα ή βίωσαν περίεργες συμπτώσεις που αφορούσαν τον αριθμό 923 στην καθημερινότητά τους.

Ορισμένα βίντεο στο RaptureTok έχουν συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες προβολές, μεταξύ των οποίων ένα στο οποίο ένας άνδρας επαναλαμβάνει συνεχώς «Ο Ιησούς έρχεται» δίπλα στη λεζάντα «Αυτές είναι οι τελευταίες ημέρες». Έχει προβληθεί περισσότερες από 488.000 φορές.

Ακόμη και σεβαστοί πάστορες και ραβίνοι έχουν επισημάνει άλλα σημάδια που υποδηλώνουν ότι η Αρπαγή μπορεί να πλησιάζει, όπως η σύμπτωση με την εβραϊκή γιορτή των Σαλπίγγων και η σύγκλιση ορισμένων αστερισμών, τα οποία ορισμένοι ερμηνεύουν ως εκπλήρωση των βιβλικών προφητειών.

Από την πλευρά του ο Vladimir Savchuk, πάστορας, συγγραφέας και ιεροκήρυκας στο YouTube, απομυθοποίησε τους ισχυρισμούς της 23ης Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι οι γραφές αναφέρουν ότι πρώτα πρέπει να αποκαλυφθεί ο γιος της απωλείας, αναφερόμενος σε μια φιγούρα που συχνά ερμηνεύεται ως ο Αντίχριστος.

Η προφητεία της 23ης Σεπτεμβρίου προσέλκυσε την προσοχή όλου του κόσμου, αφού ο πάστορας Joshua Mhlakela, ένας ιεροκήρυκας από τη Νότια Αφρική, ισχυρίστηκε ότι ο Ιησούς του εμφανίστηκε σε ένα θεϊκό όραμα και του είπε ότι θα επιστρέψει κατά τη διάρκεια της Γιορτής των Σαλπίγγων.

Ωστόσο, πολλοί χριστιανοί παραμένουν σταθεροί στην πεποίθησή τους ότι οι άνθρωποι δεν θα γνωρίζουν πότε θα αρχίσει η Αρπαγή και έχουν διδαχθεί να αποφεύγουν να αναζητούν την ημερομηνία αυτού του βιβλικού γεγονότος.

