Από την ιστορική γοητεία του Μπέργκαμο μέχρι τα καταγάλανα νερά της Κυανής Ακτής, ένα ταξίδι που συνδυάζει πολιτισμό, γαστρονομία και μαγευτικά τοπία.

Αυτό το roadtrip συνδυάζει τα καλύτερα στοιχείας της Ιταλίας και της Γαλλίας: ιστορικές πόλεις, εκπληκτικά τοπία, γαστρονομικές απολαύσεις και πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα.

Από το Μπέργκαμο μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα, κάθε χιλιόμετρο κρύβει και μία νέα ανακάλυψη. Ένα ταξίδι που αξίζει να ζήσεις, φωτογραφίσεις και, φυσικά, να γευτείς!

Η αφετηρία: Αθήνα – Μπέργκαμο

Η περιπέτεια ξεκινά με πτήση από την Αθήνα προς το Μπέργκαμο (Με μόλις 52 ευρώ μετ’ επιστροφής), μια πόλη που συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη ιταλική ζωή. Το Città Alta, η παλιά πόλη, είναι ένας λαβύρινθος από πλακόστρωτα σοκάκια, μεσαιωνικά τείχη και εντυπωσιακές πλατείες. Αξίζει να επισκεφθείς τηνPiazza Vecchia και να ανεβείς με το τελεφερίκ για πανοραμική θέα της κοιλάδας.

Γαστρονομική στάση

Μην φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις ριζότο alla Milanese ή φρέσκες πίτσες σε ένα από τα παραδοσιακά εστιατόρια της παλιάς πόλης. Το Μπέργκαμο είναι ιδανικό για ένα πρώτο γευστικό κλείσιμο πριν ξεκινήσει το οδικό ταξίδι.

Οδικό ταξίδι μέσα από τη Λομβαρδία και τη Λιγουρία

Από το Μπέργκαμο ξεκινά η οδήγηση προς τη Γαλλική Ριβιέρα, διασχίζοντας μερικές από τις πιο γραφικές περιοχές της Ιταλίας. Η διαδρομή προσφέρει:

Λομβαρδία και Πιεμόντε: Πράσινες κοιλάδες, λίμνες όπως η Lago di Como και μικρά γραφικά χωριά.

Λιγουρία: Παραθαλάσσια τοπία με ορεινούς δρόμους και πανοραμική θέα στο Ιόνιο, ιδανική για στάσεις φωτογραφίας.

Στάσεις για φαγητό και χαλάρωση

Μην παραλείψεις να σταματήσεις σε τοπικά trattoria για φρέσκα ζυμαρικά, pesto alla Genovese και θαλασσινά πιάτα. Κάθε μικρή πόλη έχει τη δική της γοητεία και μοναδικές γεύσεις.

Κυανή Ακτή: Νίκαια, Κάννες και Μονακό

Φτάνοντας στη Γαλλική Ριβιέρα, η αίσθηση αλλάζει αμέσως: κοσμοπολίτικα λιμάνια, παραλίες με χρυσή άμμο και γαλάζια νερά. Κάθε προορισμός έχει τη δική του μαγεία:

Νίκαια: Η Promenade des Anglais και η παλιά πόλη με τα χρωματιστά κτίρια είναι ιδανικά για περιπάτους και φωτογραφίες.

Κάννες: Γνωστή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η πόλη προσφέρει πολυτελή καταστήματα και γραφικά καφέ.

Μονακό: Το πριγκιπάτο με τα πολυτελή καζίνο και τα σπορ αυτοκίνητα αποτελεί must-visit για όσους αγαπούν τη λάμψη.

Γαστρονομία της Κυανής Ακτής

Δοκίμασε φρέσκα θαλασσινά, νιζουάζ σαλάτες και γλυκά όπως τα ντολτσέ ντε λα μέρ. Κάθε γεύμα συνοδεύεται από το μοναδικό μεσογειακό φως και τη θέα στη θάλασσα.

Tips για roadtrippers