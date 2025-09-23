Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιών των δύο αδελφών που φέρονται ως οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και του επισκόπου που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της Μονής Αγίας Τριάδας.

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη, η οποία είχε θέσει στο στόχαστρο εκκλησιαστική περιουσία και είχε επεκταθεί σε εμπόριο ναρκωτικών και εκβιασμούς, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιών τριών βασικών εμπλεκόμενων προσώπων.

Πρόκειται για τα δύο αδέλφια που φέρονται ως οι «εγκέφαλοι» της οργάνωσης και κινούσαν τα νήματα της κρητικής μαφίας. Η διαταγή της Αρχής αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, τίτλους, επενδυτικά προϊόντα και τραπεζικές θυρίδες. Μέσα σε αυτά θα ερευνηθεί το ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν οι κατηγορούμενοι από την πώληση της έκτασης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Εκτός από τα δύο αδέλφια, η Αρχή θα ερευνήσει και τον επίσκοπο της Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. Ο επίσκοπος φέρεται να διευκόλυνε τα δύο αδέλφια να υφαρπάξουν την περιουσία της μονής, υπογράφοντας έγγραφο που υποστήριζε ότι τα 175 στρέμματα στα Χανιά δεν ανήκαν στην εκκλησιαστική περιουσία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες, καθώς και για απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Η επίμαχη έκταση των 175 στρεμμάτων περιλαμβάνει και την περίφημη «παραλία του Αλέξη Ζορμπά» στον Σταυρό Χανίων, όπου χόρευε ο Αντονι Κουίν στην ομώνυμη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη.